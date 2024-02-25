Матч Металіст 1925 – Динамо відбудеться сьогодні, 25 лютого, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Вікор Копієвський.

Динамо на вершині, інший гранд єдиний без підтримки – визначилися фанатські квоти клубів УПЛ

Вболівальники Динамо після важкої осінньої частини сезону очікували на появу нових центрбеків. Бодай одного. Агенти через ЗМІ зливали качки про Бескоровайного, грузинських, румунських чи латиноамериканських захисників, однак жоден не прийшов. Кияни дійсно шукали підсилення, але ні з ким так і не домовились – зиму клуб провів взагалі без трансферів (за винятком Брагару, якого заявлять влітку).

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Ярмоленко тільки-но відновився й ще не готовий, тож єдиною кадровою новинкою "біло-синіх" став 18-річний центрбек Михавко. Тараса награвали на зборах у парі з Поповим – і це дійсно максимально цікавий варіант. Він відзначається хорошими дальніми передачами та ініціативністю, активно вриваючись у простір, протягуючи м'яч на дриблінгу, тощо.

Новий центрбек Динамо має високий відсоток виграних єдиноборств, але проти габаритних нападників йому поки що важкувато. Крім того, він ще не звик до підвищеної інтенсивності – як у пасовій роботі, так і в захисній. Зрештою, Тарас частенько недопрацьовує з орієнтирами, концентруючись тільки на м'ячі. Ці речі можна активно прокачувати, але потрібна довіра й час.

На зборах Динамо здивувало спробами розвинути контроль м'яча (у що активно вписується профайл Михавка). Кадрових ресурсів для якісної дистрибуції Олександру Шовковському бракує – "біло-синім" зручніше віддавати контроль і рвати на контратаках (їх цьому вчили з дитинства). З іншого боку, перегорнутий трикутник з двома центрхавами попереду додав балансу, та і загалом тиск на лінію оборони дещо знизили.

Дуже цікаво поглянути, як увесь цей концепт виглядатиме під пресингом Віктора Скрипника. Коли кияни діяли прагматично, то його командам завжди було непереливки – але варто було додати краплю "горизонтальності" в дійї Динамо, як проблеми починалися у гранда. Металіст 1925, попри статус борця за виживання, був неприємним суперником і восени, а зараз він буде дуже інтенсивним.

Отримавши криптоінвестора й спонсора Барселони у своє керівництво, харків'яни провели серйозну кадрову роботу. Найбільш запам'яталося підписання Гармаша, однак варто відзначити і прихід Юрченка з Імерековим. Також цікаво поглянути на екс-луганця Овусу-Фрімпонга – нападнику через початок повномаштабки так і не вдалося проявити себе у Зорі.

Загалом, футбол Віктора Скрипника не є секретом. Інтенсивність, пресинг, контроль м'яча у ромбі, можливі проблеми з контролем глибини. Гармаш поки що зіграв занадто мало, тож навряд чи Дениса випустять у основі. Із цікавого – переведення центрбека Червака на позицію опорника. Подивимось, як це все працюватиме.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Жичиков, Андрій Ткачук – Дубінчак

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Динамо

Металіст 1925: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Динамо: Мозіль – Капінус, Імереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Борячук, Юрченко – Юсов, Сидоров

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.42, а на тріумф Металіста 1925 – 8.20. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.00. На прохід французів за сумою двох матчів виставили кф 1.40, а українському клубу пропонують 3.10.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.79, аналогічний тотал менше – 2.15. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 1.85, а Дениса Гармаша – на 6.00.

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