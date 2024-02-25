"Я гадаю, чемпіоном стане Шахтар. Вони мають найсильніший склад і вже готові до сезону, тому що стартували в Лізі Європи. Динамо теж нікого не втратило, але й не посилилося. Я бажаю Шовковському лише удачі, але за чемпіонство поборотись буде складно.

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Динамо взагалі нікого не купило. Брагару до літа буде у Чорноморці. Киянам обов'язково потрібен центральний захисник та нападник. Окрім Ваната, попереду нікого немає. Думаю, Супряга не воскресне. Він уже загубився і давно не грав. Я в нього не вірю. У Супряги був час розкритися, а він не зумів. Мені в Динамо подобається лише Бражко. Це якісний півзахисник із гарним ударом, баченням поля, йому треба тільки руки розв'язати. Він довго не затримається у Києві, його обов'язково куплять.

На друге місце поставлю Кривбас. У них хороша, дисциплінована команда та сильний, досвідчений тренер. Третє – Динамо, четверте – СК Дніпро-1, п'яте – Полісся. СК Дніпро-1 за Максимова добре додав. Всі ці команди однакові, тому можуть посісти будь-які місця з другого по п'яте.

Минай точно вилетить. Там немає футболістів і мало грошей, від цього нікуди не подітися. Другий претендент на виліт – Оболонь. Це дуже молода команда, яка слабко посилилася.

Думаю, Верес зачепиться за стикові матчі. Зоря теж вибереться з дна, у них є гроші. Цікаво буде подивитися на Металіст 1925 зі Скрипником, вони повинні бути вище в таблиці. Скрипник – це думаючий тренер. Йому треба надати можливість комплектувати команду під своє бачення футболу", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні УПЛ офіційно повернулась після зимової паузи – у першому матчі Кривбас у гостях розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0 і став одноосібним лідером турнірної таблиці.

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