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Циганик: Клуб УПЛ запропонував купити ще один автобус VAR – це не гранд

18:13 826 Читать на русском
Циганик: Клуб УПЛ запропонував купити ще один автобус VAR – це не гранд
Ігор Циганик / фото із соцмереж

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" розповів про VAR в Україні.

"VAR – це система, яка повинна бути в українському футболі, якщо ми рухаємося у Європу. Наші футболісти повинні до цього звикати.

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VAR – дуже дорога історія для України. Один автобус, який їздить на два матчі в турі і буде працювати в Кубку, коштує 300 тисяч євро. Дуже складно прийти і сказати клубам, щоб вони скинулися на всі поєдинки. Але є неофіційна інформація, що один клуб Прем'єр-ліги, і це не гранд, запропонував свої послуги, щоб купити ще один автобус для чемпіонату.

Можливо, інші теж запропонують свої послуги. У нас є тільки п'ять арбітрів, які можуть працювати з VAR у полі. І їхнє навчання коштує дуже дорого. Не кожен готовий викласти такі гроші", – сказав Циганик.

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Ігор Циганик Відеоасистент арбітра (VAR)
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