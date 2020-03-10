Цыганык: Клуб УПЛ предложил купить еще один автобус VAR – это не гранд

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганик LIVE" рассказал о VAR в Украине.

"VAR – это система, которая должна быть в украинском футболе, если мы движемся в Европу. Наши футболисты должны к этому привыкать.

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VAR – очень дорогая история для Украины. Один автобус, который ездит на два матча в туре и будет работать в Кубке, стоит 300 000 евро. Очень сложно прийти и сказать клубам, чтобы они скинулись на все поединки. Но есть неофициальная информация, что один клуб Премьер-лиги, и это не гранд, предложил свои услуги, чтобы купить еще один автобус для чемпионата.

Возможно, другие тоже предложат свои услуги. У нас есть только пять арбитров, которые могут работать с VAR в поле. И их обучение стоит очень дорого. Не каждый готов выложить такие деньги", – сказал Цыганык.

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