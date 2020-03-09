"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR

"Футбол 24" обговорює 22 тур УПЛ з Андрієм Полуніним, півзахисником збірної України 90-х.

– 22 тур побив усі рекорди за кількістю червоних карток – 9 у 6-ти матчах. Три з них були показані після застосування VAR. Вам не здається, що наші арбітри не зовсім правильно використовують відеоасистента?

– Мабуть, варто ввести додаткові рекомендації. Щоб VAR зосереджувався на взятті воріт і офсайдах, наприклад. Бо зараз йде підказка на всі порушення – десь можна давати червону, а десь краще утриматися. Як правило, суддя впевнений у жовтій картці, а у червоній – ні. Переглянувши повтор, епізод трактується жорсткіше.

У такому темпі ми в кожному турі фіксуватимемо по 5-6 вилучень. Потрібно розуміти, що наш чемпіонат – доволі "фізичний", багато боротьби не завжди "чистої". Захисники звикли так грати – їм потрібен час, щоб перебудуватися.

– У часи вашої кар’єри за такі епізоди, як у матчі Десна – Зоря, Гуцуляк і Луньов могли б уникнути навіть попередження, правда?

– Дійсно, коли дивишся вживу – здається, що порушення не було. Коли ж на відеоповторі видно, як нога в’їжджає у ногу суперника, бачиш грубу гру. У цьому вся різниця.

Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Я вам наведу інший приклад. Матч Маріуполь – Ворскла. В епізоді, коли Танковський зламав кісточку, суперник перебував від нього на відстані двох метрів. Яким чином гравцеві Ворскли була показана жовта картка?! Це ж не VAR. Поясніть, що було в голові у судді Дердо, який продемонстрував "гірчичник"? Пояснити це неможливо. Був би VAR – картку б скасували. Але VAR не було, гравець Ворскли змушений був пропустити наступну гру через перебір "гірчичників". Це ж абсурд!

Маріуполь – Ворскла: Дердо покарав гравця полтавців за неіснуючий фол – відео шокуючої помилки

Ось тут потрібно наводити порядок. В одних матчах є VAR, в інших – немає. Виходить, ті команди, які без відеоасистента, потерпають. Я повністю згідний із Скрипником, Михайличенком, які наголошували: якщо ви запроваджуєте VAR, то він повинен бути всюди.

– Десна, вигравши у Зорі, також заявила про свої претензії на "срібло"?

– Вони про це заявили, насамперед, своєю зимовою комплектацією – з прицілом на єврокубки. Щоб була можливість ротації складу, довга лава запасних. Прийшли дуже кваліфіковані, як для чемпіонату України, гравці: Арвеладзе, Тотовицький, Будківський, естонець Йоонас Тамм… Я радий, що у нас з’явилася ще одна команда, яка серйозно ставиться до кадрової політики і фінансування.

– Знову забив Олександр Філіппов, який упродовж сезону демонструє високу результативність. Варто запросити у збірну?

– Вважаю, що він дуже гідний такого запрошення. Забиває багато і стабільно. При цьому багато моментів ще й не реалізовує. Якби забивав усе, перебував би у бомбардирських перегонах вище від Мораєса. Філіппов правильно відкривається, обирає позицію і має гольове чуття.

"Філіппов може бути корисним збірній України": Рябоконь виділив сильні сторони форварда Десни

Спробувати його у збірній варто бодай через дискваліфікацію Бєсєдіна і проблеми зі здоров’ям у Яремчука. Зараз на позицію Степаненка пробуватимуть Харатіна з Ференцвароша. В атаку ж потрібно запрошувати Філіппова – і дати йому зіграти хоча б один тайм.

– Динамо перемогло у важкому матчі Олександрію. Поки що найкраща гра киян у новому році?

– Я б так не сказав. Матч був доволі рівним. Помітно, що після зимової перерви Динамо ще шукає свою гру і оптимальний склад. Мають проблеми з організацією гри. Так, перемогли Олександрію, – це добре для них. Але футбол "динамівців" особливо не вражає.

– Після матчу обидві сторони, зокрема Шаран і Сидорчук, мали претензії до арбітра Можаровського…

– Ну так! Ви ж бачили фол Шабанова проти Сітала? Вважаю, там чистий пенальті, але його не ставлять. Довгому дається друга жовта і одразу червона, а Сидорчуку, який висить на гірчичнику і "привозить" пенальті, друга жовта не дається.

Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

От і вся різниця. Розумійте, як хочете. Упередженість чи ні? Якби на грі працював VAR, таких доленосних помилок вдалося б уникнути.

– Шахтар отримав одразу три "пакуночки" від Колоса. Це Ковалівка така хороша, чи оборона "гірників" не в змозі впоратися із викликами навіть на рівні чемпіонату?

– Звичайно, у захисті Шахтаря існують проблеми – про це варто говорити об’єктивно. Від Бенфіки пропустили тричі, тепер від Ковалівки – те саме. Проблеми оборони тягнуться вже віддавна і вони досі не вирішені.

Колос – Шахтар – 3:4 – відео голів та огляд матчу

– У цьому матчі зазнав пошкодження Кривцов, раніше у лазареті опинилися Степаненко та Коваленко. Наскільки критичні втрати перед Вольфсбургом?

– Я вважаю, що втрати дійсно критичні, особливо – Степаненко. Це ключова фігура в центрі поля – і руйнує атаки суперника, і гру своєї команди організовує. Плюс – досвід, підказки молодшим партнерам.

У Німеччині потрібно забити мінімум один гол, не програти, а бажано спробувати ще й перемогти. Навіть попри наявні кадрові проблеми.

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