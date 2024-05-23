Зоря не отримала заманливих пропозицій щодо Герреро, а тому панамець продовжить виступи за луганський клуб, повідомляє Sport.ua.

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Також нападник пропустить початок етапу підготовки до нового сезону, оскільки отримав виклик до розташування збірної на Копа Америка, де Панама опинилась в одній групі з Болівією, США та Уругваєм. А от точно покинуть Зорю Данило Алефіренко та Денис Нагнойний – в обох завершуються контракти 30 червня 2024 року. Гравці налаштовані перебратись до інших колективів.

Відзначимо, що Герреро в цьому сезоні провів за Зорю 32 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився 13 голами та 4 асистами. Луганці підписали нападника в липні 2023 року за 500 тисяч євро.

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