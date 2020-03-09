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УПЛ встановила рекорд за кількістю вилучень у турі

10:35 204 Читать на русском
УПЛ встановила рекорд за кількістю вилучень у турі
УПЛ встановила рекорд за кількістю вилучень / ФК Десна

Останній тур УПЛ перед поділом на дві шістки став рекордним за кількістю вилучень.

У 22 турі арбітри у 6 матчах показали 9 червоних карток. Попередній рекорд – 8 червоних у 22 турі УПЛ сезону-2012/13.

Три вилучення і шедевр Булеци у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Маріуполь – 3:0

Вилучення були у всіх матчах туру. У грі СК Дніпро-1 – Маріуполь арбітр Євген Арановський покарав трьох гравців гостей. Два вилучення було у матчі Десна – Зоря.

Зазначимо, що 3 із 9 червоних карток у 22 турі були показані після використання системи VAR.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) УПЛ Євген Арановський
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