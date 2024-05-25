"Цю історію Іньякі Вільямс дав мені дозвіл розповісти, тому що вона заслуговує на розповідь. Два роки тому він потрапив у ДТП, під час якого розбив скло і наступив на уламки. У нього була глибока рана на підошві. Це було два роки тому. Він відчував дискомфорт у шрамі вже кілька місяців.

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Після фіналу Кубка Іспанії йому зробили МРТ і, здається, що у нього у підошві застрягло скло. Він весь цей час грав з 2-сантиметровим склом всередині ноги. Коли йому зашивали рану після ДТП, то скло залишили всередині. Це не маленький уламок скла, це 2-сантиметрове скло, і воно, за словами лікаря, наближалося до кістки та сухожилля.

Ми з лікарем почали сміятися, тому що ми не могли в це повірити. Це було місяць тому, і їм довелося це видалити", – наводить слова Вальверде Relevo.

До слова, у поточному сезоні Іньякі Вільямс зіграв у 39 матчах за Атлетік, в яких відзначився 14 голами та 5 асистами.

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