Зоря веде перемовини з Богданом Бутком та В'ячеславом Чурком щодо продовження співпраці, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що луганці запропонували обом контракти на покращених умовах. Цікаво, що угоди Бутка та Чурка добігали кінця цього літа. До слова, в березні ЗМІ повідомляли, нібито обох гравців відрахували з команди, оскільки влаштували бунт у команді, результатом чого стало те, що на гру з Динамо вийшов резерв. Після цього і Бутко, і Чурко зіграли ще не один матч за Зорю.

Відзначимо, що Бутко в цьому сезоні зіграв у 14 матчах за луганців, записавши до свого активу 2 асисти. Чурко в цій кампанії провів за Зорю 24 поєдинки, відзначившись 3 результативними передачами.

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