"Давайте почнемо з першої гри, потім другої і потім третьої. Загадувати наперед у такому турнірі складно. Кожна гра буде дуже складною. Згадайте матч проти Північної Македонії. Всі хочуть вигравати і показати себе. Крок за кроком.

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Я ще не дивився матчі наших суперників. Коли будемо готуватися, то зможемо оцінити їхній рівень", – цитує Миколенка ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що збірна України розпочне підготовку до чемпіонату Європи 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден.

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