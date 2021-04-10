Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 21-го туру УПЛ між київською та дніпровською командами.

"Цей матч для мене дуже цікавий. СК Дніпро-1 ще не програвав у 2021 році, а Динамо просто не має права втрачати очки, якщо хоче бути чемпіоном.

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Ігор Йовічевіч сформував уже збиту команду. Дуже добре почуває себе хорватський нападник Чуже, який забив чотири голи у двох матчах. Спрогнозую, що обидві команди заб’ють, а Динамо переможе в підсумку", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між підопічними Луческу та Йовічевіча відбудеться на Дніпро-Арені вже сьогодні, 10 квітня, о 17:00. Після 20-го туру Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 49 очок. СК Дніпро-1 з 25-ма пунктами йде восьмим.

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