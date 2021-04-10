Динамо – СК Дніпро-1

10 квітня, 17:00. Дніпро, "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

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Тільки не дивуйтеся, що стадіон, який прийматиме матч, не відповідає вивісці поєдинку. У цьому буремному та заплутаному сезоні УПЛ вже ніщо не повинно дивувати, а така практика трапляється далеко не вперше. Восени команди зіграли на Олімпійському, бо так було зручніше для Динамо (кияни, до слова, перемогли – 2:1). А ось зараз настав час повертати борги.

Якщо відкинути стереотипи і оцінити ситуацію об’єктивно, то нас очікує, без перебільшення, центральний матч туру. Обидва суперники є абсолютно найкращими і найрезультативнішими командами другого кола. У весняній частині сезону вони ще не програвали. У Динамо – шість перемог та одна нічия, у СК Дніпро-1 – 5 перемог та дві нічиї. Шахтар – помітно позаду.

Прогрес колективу Йовічевіча – колосальний. Команда, яка завершила перше коло на останньому місці турнірної таблиці, після зимових зборів додала настільки різко, що вже зараз відірвалася від зони вильоту на 12 очок. Якщо темп вдасться зберегти, дніпряни зможуть замахнутися навіть на єврокубки. Але щоб мрію втілити в реальність, варто вже сьогодні обігрувати Динамо.

У столичного клубу – свої завдання. Чемпіонський титул, який так довго не вдавалося здобути, зараз на відстані простягнутої руки. Дотягтися – і вхопити. Тим паче, відрив від Шахтаря становить чималі 7 очок. Проте насторожує календар матчів, які залишилося провести. У жодному з них киянам не "світить" легка прогулянка. І в цьому вже мали змогу переконатися минулого тижня, коли лише завдяки голу Жерсона на 90-ій хвилині вдалося дотиснути вперту Олександрію.

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І Динамо, і СК Дніпро-1 підходять в ослаблених складах. Особливо це стосується оборони. Луческу не зможе скористатися Кендзьорою та Поповим, які відбувають дискваліфікацію. У Йовічевіча ще більше головного болю, адже розгромна перемога над Львовом виявилася пірровою – травмувалися Дуглас і Тейлор. Додайте сюди Адамюка і Дубінчака, які змушені відбути дискваліфікацію. Це – захист. У півзахисті не зіграють Сергій Булеца (умови оренди) та Олександр Піхальонок (апендицит). Під величезним питанням Олександр Назаренко, який повернувся з пошкодженням із молодіжної збірної. Частково урівноважує кадрові проблеми відсутність Віктора Циганкова. Лідер Динамо вже відновився і розпочав заняття, але його бережуть до битви із Шахтарем.

Сильна сторона СК – це атака. Благо, найкращі бомбардири команди – Артем Довбик (5 голів) і Маріо Чуже (4) перебувають в повному порядку. Хорват якраз роззабивався у попередніх двох турах, причому стріляє лише дублями. Більше за дніпрян у цьому сезоні забили тільки три команди – Шахтар, Динамо і Зоря.

На Динамо ж тиснутиме очікування зустрічі із Шахтарем, від якої залежатиме практично все. На "Дніпро-Арені" вони спробують перемогти "малою кров’ю" і з найменшими втратами. Цікаво, що під загрозою дискваліфікації опинилися одразу четверо гравців основного складу – Забарний, Сидорчук, Жерсон і Де Пена. Сьогоднішнє попередження для будь-кого з них означатиме автоматичний пропуск Класичного.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

У попередньому поєдинку цих команд на "Дніпро-Арені", який відбувся трохи більше року тому, господарі здобули несподівану і красиву перемогу (3:1) із ефектним хет-триком Супряги. З того часу багато чого змінилося. Дмитро Михайленко вже не працює в СК, а Олексій Михайличенко поступився місцем Луческу. Головний герой – Супряга – переїхав до Києва, щоб там не скористатися десятками шансів.

Тим не менше, той результат повинен застерігати Динамо від нової недооцінки. Фактичні господарі поля не стали слабшими, а навпаки – почистили склад і підсилилися хорошими футболістами. Що вже казати про Ігора Йовічевіча та його штаб – ці специ дуже ретельно підходять до питань аналізу і тактики. У Ворсклі і Десні, які поступилися СК, не дадуть злукавити.

До того ж, попри відсутність деяких гравців основи, дніпряни повинні зіграти розкуто і сміливо, в атаку. На них, навідміну від киян, нічого не тисне, немає страшенного пресу відповідальності за результат. Тому голи будуть – в обидва боки. Ймовірність того, що Динамо втратить очки, не така вже й мізерна.

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Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу