Екс-голкіпер Металіста та збірної України Олександр Горяїнов вважає, що безпрограшна серія дніпрян продовжиться і у матчі з лідером УПЛ.

"При всій повазі до Динамо, вони зараз не виглядають командою, яка змітає всіх на своєму шляху.

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Так, вони однозначні лідери чемпіонату, але і СК Дніпро-1 навесні багатьох здивував. Оскільки матч відбудеться у Дніпрі, то я прогнозую результативну нічию, адже і кияни, і дніпряни є найрезультативнішими командами першості після зимової паузи", – сказав Горяїнов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між підопічними Луческу та Йовічевіча відбудеться на Дніпро-Арені 10 квітня о 17:00. Після 20-го туру Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 49 очок. СК Дніпро-1 з 25-ма пунктами йде восьмим.

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