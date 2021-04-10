Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ между киевской и днепровской командами.

"Этот матч для меня очень интересен. СК Днепр-1 еще не проигрывал в 2021 году, а Динамо просто не имеет права терять очки, если хочет быть чемпионом.

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Йовичевич сформировал уже сбитую команду. Очень хорошо чувствует себя хорватский нападающий Чуже, который забил четыре гола в двух матчах. Спрогнозирую, что обе команды забьют, а Динамо победит в итоге", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между подопечными Луческу и Йовичевича состоится на Днепр-Арене уже сегодня, 10 апреля, в 17:00. После 20-го тура Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков. СК Днепр-1 с 25 пунктами идет восьмым.

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