"Якщо б ван Леувен привів Русина, а цього насправді чекали, то це була б вирішена проблема лівого вінгера.

Русин став трансферною ціллю відомого клубу з Англії

Але, наскільки я знаю, Євген Геллер, коли ще й про цю ініціативу дізнався, то написав на калькуляторі цифру, яка не вміщувалася в екран. І це логічно. Клаусула? Думаю, що там її немає. А домовитися тут неможливо", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Русин минулого сезону став найкращим бомбардиром Зорі і другим в УПЛ, забивши 13 голів. Своєю грою він навіть удостоївся виклику у збірну України.

Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Раніше про зацікавленість у послугах українського форварда заявляв Сандерленд. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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