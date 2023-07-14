"Если бы ван Леувен привел Русина, а этого на самом деле ждали, то это была бы решенная проблема левого вингера.

Русин стал трансферной целью известного клуба из Англии

Но, насколько я знаю, Евгений Геллер, когда еще и об этой инициативе узнал, то написал на калькуляторе цифру, которая не помещалась в экран. И это логично. Клаусула? Думаю, что там ее нет. А договориться здесь невозможно", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Русин в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Зари и вторым в УПЛ, забив 13 голов. Своей игрой он даже удостоился вызова в сборную Украины.

Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Ранее о заинтересованности в услугах украинского форварда заявлял Сандерленд. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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