Луганська Зоря може втратити одного з найкращих гравців минулого розіграшу української Прем'єр-ліги. Форвардом луганців Назарієм Русиним цікавиться англійський Сандерленд, який виступає в Чемпіоншипі. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Екс-форвард Шахтаря може продовжити кар'єру в Першій лізі

Зазначимо, що контракт Русина із Зорею чинний ще протягом двох років – до літа 2025. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українця становить близько 2 мільйонів євро.

Очікується, що в наступному сезоні перед футболістами Сандерленда буде поставлено завдання виходу в АПЛ. В минулому сезоні "чорні коти" посіли шосту сходинку у Чемпіоншипі.

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