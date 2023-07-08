Епіцентр із Кам'янця-Подільського, який виступає в Першій лізі, цікавиться форвардом Сергієм Гринем, який є вихованцем донецького Шахтаря. Про це пише Sport Arena.

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Останнім клубом нападника була Олександрія, яку Гринь покинув ще у вересні минулого року через травму, розірвавши контракт за згодою сторін.

Нагадаємо, Сергій виступав у складі Вереса, донецького Олімпіка, київського Арсенала та інших українських клубів. Також форвард зіграв 13 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України.

Епіцентр завершив сезон на шостому місці у чемпіонській групі Першої ліги. У першому турі нового сезону команда з Кам’янця-Подільського зіграє на виїзді із Металістом.

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