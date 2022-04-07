"Наша тренувальна база в Бучі? Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобусу знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкодженні, але детально оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, треба почекати висновки інженерної служби.

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Чи доречно говорити про майбутнє українського футболу? Складно. Стоїть питання виживання людей, країни та її економіки. Наприклад, ми маємо експорт своїх товарів у 70 держав світу зі всіх континентів. Але українські порти заблоковані і невідомо, коли розблокуються. Логістика транспорту, імпорт сировини — це велика проблема.

Втім, ми маємо терпіти, підтримувати ЗСУ та вірити в нашу перемогу. Так воно і буде, адже ми на своїй землі і нікому її не здамо", – поділився Слободян в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, триває 43-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

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