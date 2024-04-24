Львівські Карпати опублікували суму, яку клуб сплатив у бюджет України за 2023 рік.

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Зазначається, що ця цифра враховує показники всіх юридичних осіб, що входять у структуру "левів" і становить 29 355 669 мільйонів гривень.

"Сплачені податки наповнюють бюджет України, завдяки якому функціонує держава, кошти з якого ідуть на підтримку воїнів", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, нині Карпати лідирують у турнірній таблиці Чемпіонської групи і випереджають Інгулець, який йде другим, на 5 очок.

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