"Наша тренировочная база в Буче? Заехали танком на территорию, уничтожив металлический забор, разграбили раздевалки. На месте парковки автобуса найден снаряд, который, кажется, не разорвался. Поля визуально не повреждены, но подробно осмотреть их пока не удалось. Там могут быть мины, растяжки, подождать выводы инженерной службы.

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Уместно ли говорить о будущем украинского футбола? Сложно. Стоит вопрос выживания людей, страны и экономики. Например, у нас есть экспорт своих товаров в 70 государств мира со всех континентов. Но украинские порты заблокированы и неизвестно, когда разблокируются. Логистика транспорта, импорт сырья – это большая проблема.

Впрочем, мы должны терпеть, поддерживать ВСУ и верить в нашу победу. Так оно и будет, мы ведь на своей земле и никому ее не сдадим", – поделился Слободян в интервью Команда№1.

Напомним, длится 43-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

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