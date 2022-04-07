Голова Ірпінської міської ради Олег Білорус розповів про наслідки нападу росіян на українські землі. До понівечених об'єктів інфраструктури додався місцевий стадіон.

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"Я не міг відійти від шоку після того, як побачив наш стадіон. Це просто жах. На полі я нарахував щонайменше дванадцять "прильотів" і ще десь шість – у трибуни і підтрибунні приміщення. От чим цим виродкам заважав стадіон? Це була наша гордість, тут займалися спортом стільки дітей... Просто сльози на очах", – зазначив Білорус у коментарі ITV.

Нагадаємо, триває 43-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

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