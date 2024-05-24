Главный тренер "львов" Мирон Маркевич подвел итоги сезона для Карпат, который не удалось завершить на мажорной ноте.

"Поздравляю Ингулец с победой. Они больше стремились и заслужили ее. Именно после домашней игры с Ингульцом нас начало лихорадить. Это более опытная команда, которая состоит из игроков, выступавших в УПЛ.

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Наша команда собрана на скорую руку. В принципе, мы задачу выполнили. Но понимаем, что для выступлений в Премьер-лиге надо качественно изменить состав. Имеющаяся команда этот уровень не потянет. Желаю успехов Ингульцу. Если они усилятся 2-3 футболистами, то в элите не затеряются.

Какой процент футболистов Карпатам надо поменять? Должны хорошо все проанализировать. Но не надо быть большим специалистом, чтобы сделать вывод – процентов 60 не тянут... В Премьер-лиге другие скорости, другой уровень борьбы. Сегодняшняя игра это доказала.

Относительно планов подготовки к следующему чемпионату... Для этого надо понимать, каких футболистов нам удастся подписать. Это самое важное. Задачу мы выполнили, но следует двигаться дальше", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, в заключительном туре Чемпионской группы Первой лиги Карпаты на последних минутах не удержали ничью с Ингульцом (1:2) и не смогли завоевать золотые медали второго по силе дивизиона.

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