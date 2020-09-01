"Наразі ми створили зовсім нову команду, новий колектив. По суті, розпочинаємо усе з чистого аркуша. Прийшли нові футболісти. Звісно, потрібен час, аби вони усі зігралися. Про конкретні завдання наразі говорити не буду, бо наразі їх нам ще не озвучили.

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Скажу точно єдине: на всі ігри, незалежно від того проти кого гратимемо, ми будемо виходити з метою перемагати. Поступово будемо бачити, як воно буде все втілюватися на полі, які вдасться демонструвати результати, як футболісти себе покажуть. Повторюся, що ми створили нову команду. На щастя, маємо таких виконавців, які виступають за національні збірні на міжнародному рівні. Це справді важливо, додатковий багаж досвіду. Ще повинні підсилитись декількома такими ж високоякісними гравцями. Власне тому, будемо намагатися зіграти якнайкраще у кожній зустрічі.

Якщо ж говорити стосовно глобальних завдань, то у своїх попередніх командах я ніде не бачив такого підходу до стратегії та розвитку клубу як у нашого керівництва. Вони поступово та скрупульозно підходять до цього питання. Головне те, що вектор розвитку нашого клубу буде сучасним, за прикладом європейських клубів. Це стосується як гри, так і менеджменту. Думаю, все буде добре. З часу мого приходу до команди минуло вже більше ніж 2 місяці. З кожним днем я бачу прогрес не лише в ігрових ситуаціях, а й у клубі загалом. Це дійсно тішить. Сподіваюся, все продовжиться у тому ж дусі та дійде до того, що ПФК Львів в Україні вважатиметься одним з найкращих", – цитує Цецадзе офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, Львів, через спалах коронавірусу у команді, пропустив перший тур чемпіонату України проти Миная і стартує у новому сезону УПЛ 12 вересня матчем проти Колоса.

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