"Футбол 24" розповідає про першого і, сподіваємося, не останнього суперника Колоса у кваліфікації Ліги Європи 2020/21.

Понеділок – день важкий. У Ковалівці можуть це підтвердити. Тут до останку мали надію на те, що у 2-му кваліфайн-раунді ЛЄ їм випаде простенький опонент. "Щоб здобути хороший результат", як сказав Євген Волинець в інтерв’ю з автором цих рядків. Такі варіанти були, проте замість прийнятних Локомотива (Болгарія) чи Лачі (Албанія) українському дебютанту підсунули Аріс. Клуб із Салоніків – битий єврокубковий боєць.

Схоже, у таборі Колоса ще не до кінця усвідомили, проти кого доведеться грати. "Знаю тільки, що Аріс із футбольного міста, адже в Салоніках дислокується ще одна відома команда – ПАОК. Також володію інформацією, що вболівальники Аріса одні з найбільш "гучних" у Греції", – сказав Руслан Костишин.

Пояснюємо, чому до "Бога війни", як називають Аріс у Греції, потрібно готуватися максимально серйозно.

Три золота і Ангелос в атаці

Аріс заснований у 1914 році. Упродовж своєї 106-річної історії "жовто-чорні" здобули три титули чемпіона Греції (1928, 1932 і 1946), а також національний Кубок (1970). Попри доволі скромну титулатуру, клуб користується популярністю серед грецьких уболівальників, протиставляючи себе усім топам Еллади – Олімпіакосу, Панатінаїкосу, АЕКу і, звісно ж, куди більш успішним сусідам із ПАОКа.

Виступи Аріса упродовж останніх 25 років нагадують американські гірки. Наші суперники двічі (у 1997 і 2005 роках) вилітали з елітного дивізіону, проте щоразу поверталися. У "нульових" Аріс тричі грав у фіналі Кубка Греції – щоразу невдало. Паралельно "жовто-чорні" виступали у єврокубках: з 1964 по 2019-й провели майже 70 міжнародних матчів. З українцями не перетиналися ніколи.

Найуспішнім став євросезон 2010/11. У двох кваліфікаційних раундах ЛЄ Аріс здолав польську Ягеллонію (2:2, 2:1) та Аустрію (1:0, 1:1). А опинившись у групі з Атлетіко, Байєром та Русенборгом, не розгубився. Мадридців били двічі – 1:0, 3:2. Ще чотири очки відібрали у норвежців та німців. Лише в 1/16 фіналу "Бога війни" приборкав Ман Сіті – 0:0, 0:3.

З грецькою командою тоді працював легендарний Ектор Купер, творець незабутніх Мальорки та Валенсії кінця 90-х. Це не єдиний топовий менеджер в історії Аріса. У 2001-му сюди приїхав олімпійський чемпіон Анрі Мішель, екс-наставник збірної Франції 80-х. Затримався, щоправда, ненадовго.

А гравці?! Саме Аріс виховав для Греції Ангелоса Харістеаса – автора чемпіонського голу еллінів у фіналі Євро-2004. У 2009-му до Салонік завітав уругвайський пілігрим Себастьян Абреу. А скандальний мексиканець Нері Кастільйо зализував тут рани після фіаско у Шахтарі та Дніпрі.

Стадіон

Домашній колізей Аріса має назву Клеантіс Вікелідіс – на честь форварда команди 1930-40-х. Унікальний персонаж! Він мав вісьмох рідних братів та сестер. П'ятеро з них також виступали за Аріс. Причому двоє складали Клеантісу компанію не лише у клубі, а й у національній збірній.

Інша назва салонікської арени – Хірілау. Місткість – трохи більше 23 тисяч глядачів. У 2004-му, коли Еллада приймала Олімпійські ігри, стадіон Аріса виконував функцію тренувальної бази.

Команда

Попередній сезон грецької Суперліги опонент Колоса закінчив на 5-ій сходинці. Видатним цей результат не назовеш, зважаючи на колосальне відставання від усіх історичних суперників. Панатінаїкосу програли 16 очок, АЕКу – 27, ПАОКу – 31, Олімпіакосу – 49! У фінальній шістці вдалося випередити лише ОФІ.

В атаці Аріса запалювали наші давні знайомі. Екс-вінгер Дніпра 2013-16 років Бруно Гама забив 12 голів, ставши найкращим бомбардиром команди та одним із провідних снайперів всієї ліги. Ще вісім м'ячів записав до свого активу Браун Ідейє, який свого часу феєрив у Динамо і київських нічних клубах. Щоправда, проти Колоса нігерієць не зіграє – вже підписав контракт із турецьким Гезтепе.

Лідерами колективу стали центральні захисники Георгіос Делізісіс (носить капітанську пов’язку) та француз Ліндсей Роз. У центрі півзахисту практично без замін відіграли іспанець Хав'єр Матілья та бразильський опорник Лукас Саша. А вінгер Янніс Фетфатцідіс до п’яти забитих голів додав 9 асистів (один із найкращих плеймейкерів ліги). Логічно, що 29-річний еллін є найдорожчим гравцем Аріса за оцінкою Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Загальна вартість складу "жовто-чорних" – 11,18 млн євро. Вартість Колоса, для порівняння, лише 6,43 млн євро. І хоча "гроші у футбол не грають", сухі цифри зайвий раз підтверджують, що грецький клуб виступатиме у дуелі на правах фаворита.

Перед стартом у Лізі Європи наші суперники активно підсилюються. Підписано вже сімох новачків, шестеро з яких прийшли вільними агентами. Лише за Тоні Датковіча, 26-річного хорватського центрбека загребської Локомотиви, довелося викласти 640 тисяч євро. Інші – лівий захисник Крістіан Ганя (Атлетік), правий захисник Емануель Сакіч (Штурм), опорник Джеймс Джегго (Аустрія), центрфорварди Крістіан Лопес (Лас-Пальмас) та Дімітріос Манос (Олімпіакос). Ну і, звісно, вишенька на торті – лівий вінгер Факундо Бертольйо, який упродовж шести років належав київському Динамо, проте зіграв за першу команду лічені матчі. У Салоніки він приїхав з аргентинського клубу Альдосіві.

Тренер

Міхаель Еннінг, 54 роки. Цього німецького фахівця ви можете пам’ятати за роботою у Нюрнберзі (2008-09) та Гамбурзі (2011). Перших він виводив у Бундеслігу, а от із "динозаврами" провалився – одне очко у шести матчах. Наступний помітний пункт у тренерській кар’єрі Еннінга – угорський Вашаш, з яким взяв "бронзу"-2017 і кваліфікувався у Лігу Європи.

Аріс він очолив восени минулого року, прийшовши із Магдебурга, який за підсумками сезону 2018/19 вилетів із другої Бундесліги у третю. Тренерський досвід Еннінга – незрівнянно більший, ніж у Костишина. Перевага Руслана Володимировича у тому, що він працює із Колосом вже шостий рік, чудово знає можливості клубу і кожного виконавця своєї команди. Натомість Еннінг ще тільки розбудовує той проект, який підходив би під його тренерську філософію.

Фанати

Вважається, що Аріс – п’ятий за популярністю клуб у Греції. За нього топлять, в основному, на півночі країни. Локомотивом фан-руху "жовто-чорних" виступає фірма Super 3. Ці хлопці сповідують ліву ідеологію, товаришують із окремими фанатськими групами Сент-Етьєна та Борусії Дортмунд і залюбки беруть участь у "третіх таймах". Як я вже писав, серед опонентів Аріса – три столичні гранди, але найбільше збудження у траблмейкерів Super 3 викликає дербі із ПАОКом.

Під час матчів "жовто-чорні" випалюють річну норму піротехніки по всьому периметру рідного стадіону, а також не змовкають ні на мить. І яке щастя, що Колосу не доведеться пройти крізь це пекло! Хоча можна не сумніватися: на під’їзді до арени українцям таки влаштують гарячий прийом.

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