Головний тренер Львова Георгій Цецадзе раніше гарантував появу у клубі нових гравців і "синьо-золоті", попри ситуацію з COVID-19 у клубі, вже підписали кількох серйозних новачків, серед яких захисники збірної Люксембургу та Естонії – Енес Махмутовіч та Мікель Айнсалу відповідно. На перегляді у клубі нині перебуває велика кількість потенційних виконавців, однак не всі з них задовольняють вимоги львів'ян.

Львів провів повторне тестування гравців на COVID-19 після спалаху хвороби у таборі команди

Як стало відомо Футбол 24, Львів відмовився від контракту із відомим аргентинським опорником Германом Феррейрою. Свого часу він виступав за Аргентину U-17 на чемпіонаті світу у Дубаї. Там, у півфіналі проти Мексики, Герман змушений був стати у ворота і досі залишається єдиним таким збірником в історії Аргентини. Феррейра приїжджав на перегляд у табір Львова, але був забракований.

Нагадаємо, Львів поки не зміг дебютувати у новому сезоні чемпіонату України – у клубі позитивний тест на COVID-19 здало одразу декілька гравців і команда пішла на двотижневу самоізоляцію.

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