"Сейчас мы создали совершенно новую команду, новый коллектив. По сути, начинаем все с чистого листа. Пришли новые футболисты. Конечно, нужно время, чтобы они все сыгрались. О конкретных задачах пока говорить не буду, так как сейчас их нам еще не озвучили.

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Скажу точно одно: на все игры, независимо от того против кого придется играть, мы будем выходить с целью побеждать. Постепенно будем видеть, как оно будет все воплощаться на поле, какие удастся продемонстрировать результаты, как футболисты себя проявят. Повторюсь, что мы создали новую команду. К счастью, у нас есть исполнители, выступающие за национальные сборные на международном уровне. Это действительно важно, дополнительный багаж опыта. Еще должны усилиться несколькими такими же высококачественными игроками. Именно поэтому, будем стараться сыграть как можно лучше в каждой встрече.

Если же говорить о глобальных задачах, то в своих предыдущих командах я нигде не видел такого подхода к стратегии и развитию клуба как у нашего руководства. Они постепенно и скрупулезно подходят к этому вопросу. Главное то, что вектор развития нашего клуба будет современным, по примеру европейских клубов. Это касается как игры, так и менеджмента. Думаю, все будет хорошо. Со времени моего прихода в команду прошло уже более 2 месяцев. С каждым днем ​​я вижу прогресс не только в игровых ситуациях, но и в клубе в целом. Это действительно радует. Надеюсь, все продолжится в том же духе и дойдет до того, что ПФК Львов в Украине будет считаться одним из лучших", – цитирует Цецадзе официальный сайт "горожан".

Напомним, Львов, из-за вспышки коронавируса в команде, пропустил первый тур чемпионата Украины против Миная и стартует в новом сезоне УПЛ 12 сентября матчем против Колоса.

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