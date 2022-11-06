Наставник "хліборобів" Ярослав Вишняк прокоментував розгром своєї команди від "містян" (1:4) у матчі 11-го туру УПЛ.

"Звичайно, ми засмучені результатом. Це болюча поразка для нас. Ми планували зіграти другим номером, знали, що Олександрія буде більше контролювати м'яч, грати розрізними передачами. Тому ми готувалися до такої гри та хотіли грати на контратаках другим номером.

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Але швидкий пропущений м'яч, вкотре вже у цьому чемпіонаті, зводить нанівець усі зусилля. Ми починаємо поступатися в рахунку, це змушує нас розкриватися, йти вперед, бо потрібно відіграватися. Всією ціллю були відігратися, вирівняти гру.

На певному етапі нам це вдалося: ми зрівняли рахунок, заробили пенальті. Але потім Олександрія виявилася сильнішою за нас і якісніше реалізувала моменти, які створила", – цитує Вишняка офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, після 11-ти турів "хлібороби" у турнірній таблиці УПЛ йдуть шостими, маючи у своєму активі 15 очок.

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