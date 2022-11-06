"Конечно, мы расстроены результатом. Это болезненное поражение для нас. Мы планировали сыграть вторым номером, знали, что Александрия будет больше контролировать мяч, играть разрезными передачами. Поэтому мы готовились к такой игре и хотели играть на контратаках вторым номером.

Александрия – Колос – 4:1 – видео голов и обзор матча

Но быстрый пропущенный мяч, уже который раз в этом чемпионате, сводит на нет все усилия. Мы начинаем уступать в счете, это заставляет нас раскрываться, идти вперед, потому что нужно отыгрываться. Всей целью было отыграться, выровнять игру.

На определенном этапе нам это удалось: мы сравняли счет, заработали пенальти. Но потом Александрия оказалась сильнее нас и качественнее реализовала моменты, которые создала", – цитирует Вишняка официальный сайт Колоса.

Напомним, после 11-ти туров "хлеборобы" в турнирной таблице УПЛ идут шестыми, имея в своем активе 15 очков.

Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ