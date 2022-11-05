Олександрія – Колос – 4:1 – відео голів та огляд матчу
19:15 - Читать на русском
Олександрія розбила Колос у матчі 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Олександрія – Колос на "Футбол 24".
завершено
61’ Максим Третьяков
69’ Сергій Рибалка
73’ Максим Третьяков
61’ Максим Третьяков
69’ Сергій Рибалка
73’ Максим Третьяков
Вже в дебюті гри Рибалка відкрив рахунок у зустрічі – Сергію вдався класний удар з-за меж штрафного. Оріховський зрівняв рахунок після перерви, реалізувавши пенальті, але далі Олександрія дотиснула суперника.
Олександрія у матчі з трьома пенальті розбила Колос і закріпилась у топ-4 УПЛ
Третьяков та Рибалка також забили з пенальті, зробивши рахунок 3:1, а на 73 хвилині Кожушко асистував Третьякову на дубль.
Таким чином, Олександрія набрала 20 очок та піднялась на 4 місце, а Колос з 15 пунктами залишився шостим.
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