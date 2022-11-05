Олександрія розбила Колос у матчі 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Олександрія – Колос на "Футбол 24".

Вже в дебюті гри Рибалка відкрив рахунок у зустрічі – Сергію вдався класний удар з-за меж штрафного. Оріховський зрівняв рахунок після перерви, реалізувавши пенальті, але далі Олександрія дотиснула суперника.

Олександрія у матчі з трьома пенальті розбила Колос і закріпилась у топ-4 УПЛ

Третьяков та Рибалка також забили з пенальті, зробивши рахунок 3:1, а на 73 хвилині Кожушко асистував Третьякову на дубль.

Таким чином, Олександрія набрала 20 очок та піднялась на 4 місце, а Колос з 15 пунктами залишився шостим.