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"Це злочин", – Сарнавський різко прокоментував безглузде вилучення партнера у матчі проти Зорі

17:40 373 Читать на русском
"Це злочин", – Сарнавський різко прокоментував безглузде вилучення партнера у матчі проти Зорі
Богдан Сарнавський / Фото ФК Львів

Голкіпер Львова Богдан Сарнавський дав коментар щодо резонансного вилучення хавбека Педро Феррейри у матчі з луганською Зорею.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Бразильці – хлопці такі, цікаві. Ти їм говори, не говори. Атакуй, не атакуй – є таке прислів'я, те ж саме і з ними.

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У них в голові такий сумбур. Як можна приймати таке необачне рішення в такий важливий момент для команди? Це злочин", – сказав Сарнавський у коментарі Футбол 1. Нагадаємо, на 38-й хвилині поєдинку арбітр вилучив півзахисника господарів Педро за те, що той після боротьби в центрі поля показав середній палець хавбеку луганців Дмитру Іванісені.

Слід зазначити, що попри гру в меншості Львів зміг втримати нічию і перервати восьмиматчеву серію поразок в УПЛ.

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