Львів – Зоря: Педро отримав вилучення за непристойний жест

Півзахисник Львова Педро Феррейра не дограв матч 10-го туру УПЛ проти Зорі через вилучення.

На 38-й хвилині поєдинку арбітр вилучив футболіста господарів Педро за те, що той після боротьби в центрі поля показав середній палець хавбеку луганців Дмитру Іванісені.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі

Таким чином, Педро отримав навіть не попередження, а пряму червону картку, і залишив свою команду в меншості вже в першому таймі.

Зрештою, львівська команда змогла вистояти і не пропустити, навіть граючи в меншості. Поєдинок завершився "сухою" нічиєю.