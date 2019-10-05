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Львів – Зоря: Педро отримав вилучення за непристойний жест

21:53 313 Читать на русском
Львів – Зоря: Педро отримав вилучення за непристойний жест
Педро Феррейра / фото із соцмереж

 Півзахисник Львова Педро Феррейра не дограв матч 10-го туру УПЛ проти Зорі через вилучення.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

На 38-й хвилині поєдинку арбітр вилучив футболіста господарів Педро за те, що той після боротьби в центрі поля показав середній палець хавбеку луганців Дмитру Іванісені.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі

Таким чином, Педро отримав навіть не попередження, а пряму червону картку, і залишив свою команду в меншості вже в першому таймі.

Зрештою, львівська команда змогла вистояти і не пропустити, навіть граючи в меншості. Поєдинок завершився "сухою" нічиєю.

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Львів Львів Педро Феррейра Педро Феррейра Львів - Зоря Відеоновини
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