"Это преступление", – Сарнавский резко прокомментировал дурацкое удаление партнера в матче против Зари

Голкипер Львова Богдан Сарнавский дал комментарий относительно резонансного удаления хавбека Педро Феррейры в матче с луганской Зарей.

"Бразильцы – ребята такие, интересные. Ты им говори, не говори. Атакуй, не атакуй – есть такая пословица, то же самое и с ними.

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У них в голове такой сумбур. Как можно принимать такое опрометчивое решение в такой важный момент для команды? Это преступление", – сказал Сарнавский в комментарии Футбол 1. Напомним, на 38-й минуте поединка арбитр удалил полузащитника хозяев Педро за то, что тот после борьбы в центре поля показал средний палец хавбеку луганчан Дмитрию Иванисене.

Следует отметить, что несмотря на игру в меньшинстве Львов смог удержать ничью и прервать восьмиматчевую серию поражений в УПЛ.

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