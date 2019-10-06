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"Это преступление", – Сарнавский резко прокомментировал дурацкое удаление партнера в матче против Зари

17:40 96 Читати українською
"Это преступление", – Сарнавский резко прокомментировал дурацкое удаление партнера в матче против Зари
Богдан Сарнавский / Фото ФК Львов

Голкипер Львова Богдан Сарнавский дал комментарий относительно резонансного удаления хавбека Педро Феррейры в матче с луганской Зарей.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Бразильцы – ребята такие, интересные. Ты им говори, не говори. Атакуй, не атакуй – есть такая пословица, то же самое и с ними.

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У них в голове такой сумбур. Как можно принимать такое опрометчивое решение в такой важный момент для команды? Это преступление", – сказал Сарнавский в комментарии Футбол 1. Напомним, на 38-й минуте поединка арбитр удалил полузащитника хозяев Педро за то, что тот после борьбы в центре поля показал средний палец хавбеку луганчан Дмитрию Иванисене.

Следует отметить, что несмотря на игру в меньшинстве Львов смог удержать ничью и прервать восьмиматчевую серию поражений в УПЛ.

Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари

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Богдан Сарнавский Богдан Сарнавский Львов Львов Педро Феррейра Педро Феррейра Львов - Заря
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