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"Це їхня звичка", – Пйонтек потролив Мілан за непослідовність на ринку

15:12 506 Читать на русском
"Це їхня звичка", – Пйонтек потролив Мілан за непослідовність на ринку
Пйонтек у дебютному матчі за Герту / City-Press

Нападник Кшиштоф Пйонтек прокоментував свій перехід із італійського Мілана до берлінської Герти та дав оцінку роботі "россонері" на трансферному ринку.

"Я відразу ж добре освоївся в Берліні, по всьому місту вболівальники зупиняють мене й співають "Пйонтек, піу-піу-піу".

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Очікування великі, але я щасливий. Мене продали після купівлі Златана? В Мілані таке трапляється. Зміна нападників щороку – їхня звичка", – розповів поляк в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, що Кшиштоф Пйонтек перебрався до Мілана з Дженоа взимку 2019-го, а вже в січні цьогоріч "россонері" продали його в Бундеслігу. В активі форварда 41 матч за Мілан в усіх турнірах, у яких він забив 16 м'ячів.

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Італія Мілан Мілан Герта Герта Німеччина Трансфери Мілана Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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