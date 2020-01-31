Герта у рідних стінах розписала нічию з Шальке – Пйонтек дебютував у Берліні без голів

В рамках прем'єрного матчу 20-го туру німецької Бундсліги між Гертою та Шальке голів забито не було.

Перший тайм поєдинку пройшов у невисокому темпі з невеликою кількістю гостроти. Дещо активнішими виглядали берлінці, але найкращий шанс відзначитись перед самою перервою змарнували гельзенкірхенці – у компенсований час Маккені стріляв під поперечину, змусивши Ярстейна виконувати красивий сейв.

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На старті другого тайму Шальке міг вийти уперед внаслідок виходу Грегоріча віч-на-віч, однак австрієць і не реалізував його, і в офсайд заліз. Також після жахливої помилки Бояти на 59-й хвилині ледь не забив Раман – Дедрік викотив пас на голкіпера, але вийшла точна передача в ноги Беніто. Нападник вивалився сам-на-сам з Ярстейном, але не зміг його переграти з гострого кута. Загалом, "кобальтові" по перерві виглядали більш конкретно (0:3 за влучаннями в площину).

На 63-й хвилині тренер господарів Юрген Клінсманн вирішив кинути у бій новачка – Кшиштофа Пйонтека, який став найдорожчим придбанням Герти в історії. Втім, поляку лише раз вдалося запам'ятатися дійсно небезпечним ударом головою повз ліву стійку. Шальке ж міг вирвати перемогу на 87-й хвилині внаслідок подачі з флангу та замикання Грегоріча – м'яч пройшов у сантиметрах від ближнього кута. Зрештою, у обопільній рівній боротьбі команди завершили матч, не забивши жодного голу.

Внаслідок цієї нічиї Шальке зберіг місце у топ-6, набравши 34 очки. Герта, маючи в активі 23 залікових бали, тримається на тринадцятій позиції.

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