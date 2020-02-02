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"Это их привычка", – Пйонтек потроллил Милан за непоследовательность на рынке

15:12 94 Читати українською
"Это их привычка", – Пйонтек потроллил Милан за непоследовательность на рынке
Пйонтек в дебютном матче за Герту / City-Press

Нападающий Кшиштоф Пйонтек прокомментировал свой переход из итальянского Милана в берлинскую Герту и дал оценку работе "россонери" на трансферном рынке.

"Я сразу же хорошо освоился в Берлине, по всему городу болельщики останавливают меня и поют "Пйонтек, пиу-пиу-пиу".

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Ожидания большие, но я счастлив. Меня продали после покупки Златана? В Милане такое случается. Смена нападающих ежегодно – их привычка", – рассказал поляк в интервью Bild.

Напомним, что Кшиштоф Пйонтек перебрался в Милан из Дженоа зимой 2019-го, а уже в январе этого года "россонери" продали его в Бундеслигу. В активе форварда 41 матч за Милан во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей.

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Италия Милан Милан Герта Герта Германия Трансферы Милана Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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