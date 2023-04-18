"Сергій Бойко був одним із моїх улюблених арбітрів. Це єдина людина, яка будь-який матч могла перетворити на шоу. Нестандартні рішення, "крилаті помилки".

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Всі казали, що він ніколи не брав і не вимагав хабарі. Але те, як він судив, це можна було за голову взятися. І в Європі були такі моменти, коли запальнички в нього летіли. Там були нюанси.

Те, що його призначили судити поєдинок МЛС – ну, призначили і призначили. Я не вважаю, що МЛС – це той рівень, на який потрібно рівнятися. Хай обслуговує. Можливо, у нього щось змінилося, чи футбол там трохи іншого рівня, ніж у нас. Те, як судив Сергій Бойко в Україні, думаю, пам'ятають усі. І не говорив би, що це високий рівень", – заявив Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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Матч Даллас – Реал Солт-Лейк, який судив Сергій Бойко