"Сергей Бойко был одним из моих любимых арбитров. Это единственный человек, который любой матч мог превратить в шоу. Нестандартные решения, "крылатые ошибки".

Украинский судья в 45 лет получил дебютное назначение на матч МЛС

Все говорили, что он никогда не брал и не требовал взятки. Но то, как он судил, это можно было за голову взяться. И в Европе были такие моменты, когда зажигалки в него летели. Там были нюансы.

То, что его назначили судить поединок МЛС – назначили и назначили. Я не считаю, что МЛС – это тот уровень, на который нужно равняться. Пусть обслуживает. Возможно, у него что-то изменилось, или футбол там немного иного уровня, чем у нас. То, как судил Сергей Бойко в Украине, думаю, все помнят. И не говорил бы, что это высокий уровень", – заявил Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

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