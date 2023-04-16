Тренери команд часто намагаються виправдати промахи своїх хлопців невдалими діями арбітра. Доволі часто це дуже далеко від правди, але інколи трапляється, що судді дійсно неначе знущаються з команд.

Суддівські помилки зазвичай мають дуже високу ціну, а особливо це стосується великих змагань. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR пригадує помилки арбітрів у Лізі чемпіонів, які ставали вироком для команд.

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Зіпсувати протистояння грандів

Битва Манчестер Юнайтед та Реала в 1/8 фіналу ЛЧ у сезоні 2012/13 мала стати справжнім футбольним десертом. Моурінью проти Фергюссона, Кріштіану проти колишньої команди – причин відриватись від екранів не було.

Але смак футбольної насолоди зламав турецький арбітр Джюнейт Чакир, який вилучив Нані за фол, який аж ніяк не тягнув на таке покарання. Втримати перевагу в меншості "дияволи" не змогли та вилетіли з турніру. Один з голів у їхні ворота забив Кріштіану.

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Норвежець, якого ненавидить Лондон

Напевно, найбільш гучна історія невдалого суддівства в історії Ліги чемпіонів. Норвежський арбітр Том Евребе на все життя запам'ятав протистояння Челсі та Барселони у півфіналі ЛЧ 2008/09. Перший матч на "Камп Ноу" завершився нульовою нічиєю, тож все мало вирішитися у Лондоні.

Спочатку Евребе прийняв дивне рішення щодо вилучення Абідаля, тому потім вирішив приймати рішення на користь Барселони. Норвежець не призначив як мінімум 3 пенальті у ворота каталонців, тому гол Іньєсти та рахунок 1:1 вивели у фінал саме Барсу. Обуренню Челсі та його фанатів не було меж, і Евребе ще впродовж багатьох років приходили повідомлення з погрозами.

Норвежець потім наробив ще кілька помилок, тому у 2010 році прийняв рішення завершити кар'єру, а після нього вислів "арбітр – скандинав" почав означати, що командам не варто покладатися на високий клас суддівства.

Зламати несправедливість

У сезоні 2014/15 в 1/8 фіналу з ПСЖ прихильність арбітра вже була на боці Челсі. Бйорн Куйперс показав не дуже справедливу червону картку Златану Ібрагімовічу, пробачав Дієго Кості усе, що можна, та приймав більше рішень на користь лондонців.

Втім, парижанам навіть попри гру в меншості та тиск арбітра вдалося пробитися у наступний етап. Здавалося, що пенальті в овертаймах надламає ПСЖ, але доля прихильна до тих, хто б'ється до кінця. Кутовий, вдалий удар Тьягу Сілви – і Челсі залишилося нарікати лише на себе та примхливу фортуну.