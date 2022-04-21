"Я просто не розумію, ці всі пропаг*ндони все знають, що роблять ці нелюди. Як ти можеш прокидатись кожного дня й дивитись на себе у дзеркало? Скабєєва, вона по собі страшна – зовні. Гордон сказав, що вона – мужик? А що, по ній не видно? Це якийсь трансгендер точно.

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А про того старого Соловйова у мене є цікава інформація, які ще вілли переписані не на нього, а на жінку, яка народила йому позашлюбних дітей. Знаю цю жінку, вона з Росії, й злити цю інформацію дуже легко", – зазначив Худжамов у Денисов Time.

Зауважимо, що вже розпочався 57-й день війни росіян проти України. Окрім перемог на воєнному фронті, окупанти програють інформаційну війну. Пропагандисти продовжують використовувати звичні підміну понять, викривлення фактів та інші свої брудні прийоми.

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