Знаменитий у минулому олімпієць з початку повномасштабного вторгнення публічно не засудив Росію за розв'язання війни й не назвав її агресором, обійшовшись лише словами підтримки українців. Також Бубка не підписувався під закликом відсторонити росіян та білорусів від змагань Паралімпіади.

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Олександра Поворознюка на YouTube-каналі Бомбардир запитали, що робити з такими людьми, як Сергій Назарович. Ось що президент команди з Петрового відповів: "Сказати, де він живе. І все. Вийшов з квартири – на голову цеглина впала, бл**ь. Варіантів купа. Є життя по закону, а є по совісті. З Бубкою буде по совісті".

Нагадаємо, Бубка очолює Національний олімпійський комітет з 2005 року. Його попередником був колишній президент України Віктор Янукович.

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