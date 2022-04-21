"Я просто не понимаю, эти все пропаг*ндоны все знают, что делают эти изверги. Как ты можешь просыпаться каждый день и смотреть на себя в зеркало? Скабеева, она по себе страшная – внешне. Гордон сказал, что она мужик? А что, по ней не видно? Это какой-то трансгендер точно.

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А о том старике Соловьеве у меня есть интересная информация, какие еще виллы переписаны не на него, а на женщину, которая родила ему внебрачных детей. Знаю эту женщину, она из России, и слить эту информацию очень легко", – отметил Худжамов в Денисов Time.

Заметим, что уже начался 57-й день войны россиян против Украины. Кроме побед на военном фронте, оккупанты проигрывают информационную войну. Пропагандисты продолжают использовать привычные подмены понятий, искажения фактов и другие свои грязные приемы.

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