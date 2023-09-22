"Бачу, що вся Україна хоче допомогти Артему Мілевському. І це дуже важливо і правильно.

Суркіс був готовий оплатити реабілітацію Мілевського – рятувати екс-форварда Динамо зібралась зіркова компанія

Хоча я теж розумію, що для допомоги потрібне його бажання. Інакше це не має сенсу», – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям. Рятувати екс-зірку збірної України зібралась зіркова компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв та інші), а оплатити лікування зголосився президент Динамо Ігор Суркіс, однак Мілевський не хоче йти на контакт і ігнорує всі спроби йому допомогти.

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