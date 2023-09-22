"Вижу, что вся Украина хочет помочь Артему Милевскому. И это очень важно и правильно.

Суркис был готов оплатить реабилитацию Милевского – спасать экс-форварда Динамо собралась звездная компания

Хотя я тоже понимаю, что для помощи нужно его желание. Иначе это не имеет смысла", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем. Спасать экс-звезду сборной Украины собралась звездная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев и другие), а оплатить лечение вызвался президент Динамо Игорь Суркис, однако Милевский не хочет идти на контакт и игнорирует все попытки ему помочь.

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