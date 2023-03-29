Топ-5 українських футболістів, на кар'єру яких вплинув алкоголь
29 березня 22:20 - Читать на русском
"Футбол 24" пригадує українських зірок, чия кар'єра могла скластися зовсім по-іншому, якби не "зелений змій".
Один із найталановитіших гравців в українському футболі – Олександр Рикун – повісив бутси на цвях у віці 32-ох років. Що вплинуло на рішення півзахисника – достеменно невідомо. Чи то відсутність мотивації, чи схильність специфічно проводити час на дозвіллі. Але те, що алкоголь посідав не останнє місце у житті Олександра – точно не вигадки жовтої преси.
"Футбол 24" продовжує розповідати про гульвіс, спосіб життя яких вплинув на їхню кар'єру. Цього разу познайомимо вас з топ-5 українських футболістів, які часто падали в обійми "зеленого змія".
Невічно молоді і вічно п'яні – легенди, яких переміг алкоголь
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