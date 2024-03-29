Мюнхенці планували дочекатися гравця влітку, але через травми вінгерів доплатили 5 млн євро, щоб забрати зірку Гранади вже у січні. Адаптація Сарагоси складається дуже важко. Він відразу травмувався і наразі зіграв за Баварію всього 35 хвилин. Масла у вогонь додали журналісти, які повідомили, що Тухель майже не спілкується з новачком.

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"Я не забув про це підписання. Повірте, це не відбувається без налагодження стосунків та обговорення проблеми. Ми створили сильний зв'язок і саме тому підписали з Браяном контракт на літо.

Після кількох травм у складі ми перенесли його прибуття на січень. Втім, я досі не розмовляю іспанською. Мій помічник Ніко Майєр її знає, тому саме він пояснює Сарагосі ідеї на тренуваннях. Якщо ви хочете зробити висновок, що я з ним не розмовляю і взагалі не підтримую з ним стосунків, то це неправда. Це тупо!" – цитує Тухеля AS.

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