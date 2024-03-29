Мюнхенцы планировали дождаться игрока летом, но из-за травм вингеров доплатили 5 млн евро, чтобы забрать звезду Гранады уже в январе. Адаптация Сарагосы складывается очень трудно. Он сразу травмировался и пока сыграл за Баварию всего 35 минут. Масла в огонь добавили журналисты, которые сообщили, что Тухель почти не общается с новичком.

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"Я не забыл об этом подписании. Поверьте, это не происходит без налаживания отношений и обсуждения проблемы. Мы создали сильную связь и именно поэтому подписали с Брайаном контракт на лето.

После нескольких травм в составе мы перенесли его прибытие на январь. Впрочем, я до сих пор не говорю на испанском. Мой помощник Нико Майер его знает, поэтому именно он объясняет Сарагосе идеи на тренировках. Если вы хотите сделать вывод, что я с ним не разговариваю и вообще не поддерживаю с ним отношений, то это неправда. Это тупо!" – цитирует Тухеля AS.

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