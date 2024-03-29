Баварія та Ліверпуль вчора дізналися, що Хабі Алонсо планує ще на рік залишитися в Байєрі. Якщо англійський клуб, отримавши відмову, миттєво викреслив баска зі свого шорт-листа, то в Мюнхені готові до останнього чекати, щоб запросити тренера мрії.

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Спортивні директори Баварії Макс Еберль і Крістоф Фройнд тим часом пропрацьовують інші варіанти. Першою альтернативою став Ральф Рангнік, повідомляє Kicker. У Ральфа чудові взаємини з Фройндом ще з часів Зальцбурга.

Рангнік зараз успішно тренує збірну Австрії, однак перед тим був провальний відрізок у Манчестер Юнайтед, коли команда фінішувала шостою в АПЛ. 65-річний фахівець раніше працював у Лейпцигу, Шальке та Хоффенхаймі.

Баварія водночас відсіяла кількох зіркових кандидатів: Конте, Моурінью, Зідана, Нагельсманна та Де Дзербі, для якого критичним стало незнання німецької мови та погане володіння англійською. А от камбек Гансі Фліка у клубі не відкидають.

Нагадаємо, що влітку Баварія прощається з Томасом Тухелем. Німецький гегемон вперше за 12 років ризикує втратити чемпіонський титул на користь Байєра з Хабі Алонсо.