Захисник Дортмунда близький до прощання з футболом – усе вирішиться в дуелі з Атлетіко. Спробуємо з'ясувати, чи варто Матсу Хуммельсу ухвалювати таке радикальне рішення та яку спадщину він залишає у Лізі чемпіонів.

Через кілька днів після жеребкування вирішальних етапів Ліги чемпіонів німецький Bild повідомив новину, яка здавалася неминучою, але все одно доволі несподіваною. 35-річний захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс не збирається продовжувати контракт з клубом, який завершується у червні. За інформацією джерела, Матс нібито вважає, що він більше не витримує темпу сучасного футболу, отже, не хоче проґавити слушної нагоди для завершення кар'єри. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує шлях легендарного Матса у Лізі чемпіонів.

У жовтні "джмелі" обіграли Уніон Берлін (4:2), а Хуммельс здобув свою 207-му перемогу в Бундеслізі (у 348 матчах). Таким чином, Матс став одноосібним лідером Дортмунда і випередив за цим показником іншу жовто-чорну легенду Міхаеля Цорка.

"Я цього не очікував, коли 3 січня 2008-го спакував кілька речей в автомобіль та приїхав сюди на своїй Audi A3. Тепер, 15 років потому, це все справляє враження божевільної історії", – у властивій манері прокоментував своє досягнення рекордсмен.

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Тоді 19-річний вихованець Баварії вирушив у Дортмунд в пошуках ігрової практики. Мине п'ять років, і Матс розчаровано сидітиме на газоні Вемблі, а партнери втішатимуть його. Саме його підкат міг перервати вирішальний прорив Ар'єна Роббена до воріт Борусії у фіналі Ліги чемпіонів. Проте нідерландець уникнув зіткнення і закотив м'яч у сітку – ЛЧ виграла Баварія.

"Ми дуже розчаровані і засмучені, – ділився емоціями Хуммельс. – За рахунку 1:1 Борусія почала думати про додатковий час, поки не настала 90-та хвилина. У грі, де обидві команди грають на однаковому рівні, деталі мають значення. Ми показали, як добре можемо грати. Ми хочемо ще більше довести це в наступні роки, і я сподіваюся, ми цього досягнемо і знову потрапимо у фінал".

Та ще через три роки Хуммельс казатиме інше і стане одним із тих, хто покине Дортмунд заради Мюнхена. "Я хочу вигравати титули, – казав футболіст в інтерв'ю Sport Bild. – Після Євро, який ми, на жаль, не виграли, Ліга чемпіонів зараз є однією з моїх головних цілей. Якщо я виграю Лігу чемпіонів, то перевершу всі свої очікування та мрії. Це серйозний виклик для мене. За останні роки Баварія була неймовірно близькою до того, щоб знову виграти Лігу чемпіонів".

Найкращу можливість вдруге вийти у фінал ЛЧ Матс втратив 2018-го. Але, як і роком раніше, на заваді Баварії став Реал. Спершу Хуммельс і компанія програли мадридцям у чвертьфіналі, а згодом у півфіналі. Ставка не спрацювала, і Матс повернувся у Дортмунд без бажаного кубка.

Становлення Хуммельса як культової постаті для Борусії відбувалося поступово. Ще до великих успіхів у Лізі чемпіонів харизматичний захисник забивав у Лізі Європи львівським Карпатам. Саме у воротах "зелено-білих" Хуммельс відзначився дебютним м'ячем на євроарені. Тоді ж німець розповідав у інтерв'ю про особливу ауру львівської України. Футболіста, який мав можливість систематично насолоджуватися унікальною "жовтою стіною" на Сігнал Ідуна Парк, вразили вболівальники Карпат.

2013-го Хуммельс завітав на Донбас Арену і забив Шахтарю свій другий гол у Лізі чемпіонів. Загалом центральний захисник має в активі чотири м’ячі у 85 поєдинках. І при цьому лише одне вилучення, яке стало резонансним. У протистоянні з Аяксом в сезоні 2021/2022 Хуммельс залишив команду в меншості вже на 29-й хвилині.

Уявлення не маю, як арбітр може показувати такі червоні картки на рівні Ліги чемпіонів, – вибухнув Матс після гри. – Це абсурдне і неправильне рішення. Сьогодні суддя вирішив гру, і я думаю, що він знає про це.

За словами Хуммельса, постраждалий гравець Аякса Антоні підійшов до нього і сказав, що цей фол не тягне на вилучення. Проте рефері Майкл Олівер не змінив свого рішення навіть після перегляду VAR.

Здається, з віком Хуммельс почав ставитися до суперечливих суддівських рішень більш стримано і навіть іронічно. У лютому в матчі 1/8 фіналу проти ПСВ арбітр Срджан Йовановіч вгледів фол Матса проти Маліка Тіллмана у штрафному майданчику. Цього разу Хуммельс ввірвався у Twitter і назвав той пенальті "сміхотворним".

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

Зрештою, Борусії вдалося обіграти ПСВ за сумою двох поєдинків (1:1 і 2:0) та пробитися до чвертьфіналу. Там на Дортмунд чекає мадридський Атлетіко. Не виключено, що наступні два матчі можуть стати для Хуммельса останніми у Лізі чемпіонів.

Водночас статистика суттєво контрастує зі словами самого Хуммельса про те, що він не встигає за швидкістю сучасного футболу. 35-річний захисник "джмелів" є лідером сезону за кількістю відборів (35), а також перебуває у топі за кількістю єдиноборств в обороні (другий в ЛЧ), перехоплень (другий в ЛЧ) та відсотком виграних верхових дуелей у штрафному майданчику (сьомий в ЛЧ). Крім того, лише семеро польових футболістів провели більше часу на полі, ніж Хуммельс.

Серед вісімки найкращих команд Європи у Борусії чи не найменше шансів на перемогу в Лізі чемпіонів. Та навіть без вухатого кубка у кімнаті трофеїв Матс Хуммельс вже є легендою турніру.