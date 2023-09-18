Нідерландець став гравцем Руха в січні 2022 року, проте на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну самовільно покинув розташування клубу, не зігравши жодної гри.

Фай розірвав контракт з Рухом в односторонньому порядку і звернувся у суд, де просив стягнути з клубу суму компенсації в розмірі 316 тисяч євро та 5% річних і задовольнити інші його вимоги. Палата з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА частково задовільнила заяву гравця – суму компенсації було зменшено приблизно у 13 разів – 24 тисяч євро та 5% річних на цю суму. Тоді як у задоволенні усіх інших вимог Палата йому відмовила, повідомляє офіційний сайт Руха.

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"Рішення Палати вирішення спорів ФІФА вкотре продемонструвало зневажливе, зверхнє і несправедливе ставлення цієї організації до наших клубів, нашого футболу і країни загалом. Пригадайте історії з ексфутболістами Шахтаря. А тепер уявіть собі: ми підписали з нідерландським футболістом Лассана Файєм контракт 9 січня 2022 року, заплатили агентські його агенту, виплатили футболісту зарплату за січень в повному обсязі і футболіст полетів з командою на збори в Туреччину.

Зі зборів команда повернулась 21 лютого 2022 року і розпочала підготовку до першого весняного матчу. І тут розпочинається війна. Футболіст Фай, як і всі інші іноземці, покидає клуб і Україну та повертається додому. Після цього він жодного дня не був в Україні, не зіграв за наш клуб жодної хвилини і подає позов до ПВС ФІФА з вимогою виплатити йому 316 тисяч євро.

Зрозуміло, що ми були шоковані такою зухвалістю і наші юристи включились у цей процес. Але яким було наше здивування, коли ми отримали рішення ПВС ФІФА, в якому Палата визнала, що футболіст розірвав контракт з Рухом в односторонньому порядку, а наш клуб, натомість, зобовʼязала додатково заплатити футболісту 24 тисяч євро. Тобто, футболіст не зіграв за клуб жодної хвилини, в односторонньому порядку розриває контракт, а орган футбольного правосуддя карає наш клуб і ще й накладає трансферний бан.

Це виглядає якимось абсурдом. Але маємо таку ситуацію і будемо від цього відштовхуватись. Зрозуміло, що у нас не залишається іншого виходу як оплатити футболісту кошти згідно рішення ПВС ФІФА, щоб зняти з клубу заборону на трансфери. І ми це зробимо найближчим часом. А далі плануємо подати зустрічний позов до футболіста в ту ж Палату з вимогою покарати Фая за розрив контракту в односторонньому порядку. В нашому з футболістом контракті передбачена сума компенсації за розрив контракту в односторонньому порядку", – зазначив спортивний директор Руха Володимир Лапіцький.

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